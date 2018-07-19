Осужденный за коррупцию мэр городка на Львовщине попался на новой взятке в 69 тысяч гривен

Мэра города Сколе во Львовской области Владимира Москаля задержали за получение взятки размером 68,7 тысячи гривен.

Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«В славном городе Сколе работает мэром некий В. Москаль. Работает, хотя еще в марте 2018 года он осужден на 6,5 лет за взятку. Однако апелляция все переносится. И В. Москаль продолжает быть мэром. Чтобы не потерять навыки, решил этот Москаль снова получить взятку. Но полиция и прокуратура тоже не потеряли бдительность. Москаль снова в наручниках!» - сообщил Луценко.