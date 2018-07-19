На Закарпатье с погоней и стрельбой задержали группировку наркоторговцев

В Закарпатской области силовики провели спецоперацию по задержанию подозреваемых в наркоторговле членов организованной преступной группы.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Участники группы на протяжении длительного времени занимались изготовлением и поставкой наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах как на территории региона, так и за его пределами.

Во время задержания один из злоумышленников оказал сопротивление законным требованиям полицейских. Поэтому для остановки транспорта, которым передвигался злоумышленник, сотрудники полиции были вынуждены применить огнестрельное оружие. Пострадавших нет.

У задержанных изъята крупная партия наркотических средств, а также огнестрельное и холодное оружие.

Все члены группы задержаны. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

Напомним, 12 июля в Николаеве пресекли деятельность преступной группы наркоторговцев во главе с сотрудником полиции - 26-летним лейтенантом, оперуполномоченным уголовного розыска одного из отделов полиции. Оперативник выступил организатором преступной группы, в которую он вовлек двух местных жителей возрастом 28 и 35 лет. Они занимались незаконным производством, изготовлением, приобретением, хранением, перевозкой и сбытом амфетамина на территории Николаева.