В Одессе «погорели» на взятке декан и жена ректора консерватории: вымогали от трех абитуриентов 5 тысяч долларов США

Декана и заведующую лабораторией Одесской национальной музыкальной академии имени Неждановой задержали вчера сотрудники областного управления защиты экономики Нацполиции совместно с прокуратурой.

Как сообщили в пресс-службе полиции, они вымогали от трех абитуриентов 5 тысяч долларов США. За эти деньги работники образования обещали помочь поступить в учебное заведение.

Задержали фигурантов во время получения взятки.

Кроме 5 тысяч долларов США, которые подозреваемые получили в качестве неправомерной выгоды, правоохранители изъяли четыре конверта, на которых были написаны фамилии других абитуриентов. Внутри конвертов находились деньги общей суммой 2 тысячи 600 долларов США и 2 тысячи 500 гривен.

По информации одесского издания «Думская», полицейские задержали заведующую лабораторией концертной практики академии Татьяну Алейникову-Сокол, супругу ректора вуза Александра Сокола.