Отобрали телефон и 1,5 тысячи: На Одесчине рецидивисты ограбили подростка из Николаевской области

В Одессской области двое ранее судимых мужчин, угрожая ножом, ограбили 16-летнего подростка из Николаева.

Об этом сообщают в Лиманском отделе полиции в Одесской области.

Так, житель Николаевщины отдыхал на море и собирался возвращаться домой. На одной из остановок он познакомился с двумя мужчинами, которые сказали, что живут неподалёку и предложили остановить попутку и в складчину добраться домой.

«Не доехав до конечного пункта, все трое вышли неподалеку от села Иваново Лиманского района. Злоумышленники избили юношу, после чего, пригрозив похожим на нож предметом, отобрали мобильный телефон и полторы тысячи гривен и скрылись. О том, что произошло, парень сообщил в полицию», - говорится в сообщении.

Работники сектора криминальной полиции Лиманского ОП обнаружили подозреваемых утром на остановке в селе Первомайское, откуда мужчины собирались ехать в свое родное село. Оба признались в содеянном и были задержаны. По данному факту следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 187 («Разбой») Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в Николаеве бывший оперативник уголовного розыска задержал грабителя, напавшего на подростков.