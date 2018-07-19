В Николаеве «маршрутчик» избил пассажира за замечание о превышении скорости

Фото - архив В Николаеве в среду, 18 июля, водитель маршрутного такси избил своего пассажира, который сделал замечание за превышение скорости.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Конфликт произошел на остановке общественного транспорта по улице Пограничной около 21:00.

«Правоохранители выяснили, что драке между мужчинами предшествовал словесный конфликт, возникший между ними в салоне маршрутного такси - пострадавший сделал водителю замечание по уменьшению скорости движения», – говорится в сообщении.

На это замечание «маршрутчик» остановил микроавтобус, вернул мужчине деньги за проезд и потребовал выйти из салона общественного транспорта.

После этого между мужчинами возникла потасовка, в результате которой пассажиру причинены телесные повреждения.

По факту начато уголовное производство по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины («Умышленное легкое телесное повреждение»). Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Николаеве «маршрутчик» избил пассажирку, которая якобы не заплатила за проезд.