В Николаеве мужчина с ножом приставал к прохожим, а когда его задержали – симулировал приступ

В Николаеве в среду, 18 июля, патрульные задержали мужчину, который с ножом приставал к прохожим.

Об этом сообщают в патрульной полиции Николаева.

Около 15:30 им сообщили, что на улице Космонавтов возле рынка «Клаксон» неизвестный мужчина пристает к прохожим и угрожает ножом, который держит в руках. Прибывшие инспекторы увидели, что он ведет себя агрессивно и имеет явные признаки сильного алкогольного опьянения.

Так как на голосовые приказы полицейских тот не реагировал, патрульные применили к нему физическую силу (статья 44 ЗУ «О Национальной Полиции») и спецсредство «наручники» (статья 45 ЗУ «О Национальной Полиции»). После этого мужчина начал громко кричать, что ему плохо и биться в судорогах. Инспекторы сразу же вызвали бригаду СМП, которая установила, что гражданин в госпитализации не нуждается, а приступ он сымитировал.

Патрульные доставили 34-летнего правонарушителя в Ингульский отдел полиции и передали следователю для дальнейших выяснений по делу.

Ранее сообщалось, что в Николаеве мужчина в неадекватном состоянии бросался под машины.