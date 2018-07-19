В Николаеве полиция разоблачила администратора бани, который сводил посетителей с девушками легкого поведения

В Ингульском районе Николаева полиция разоблачила администратора гостинично-банного комплекса, который за деньги устраивал мужчинам развлечения с девушками легкого поведения.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области

Так, сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Николаевской области совместно с следственным отделением Ингульского отдела полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры №2 задокументировали преступную деятельность 50-летнего администратора заведения, который вызывал проституток для клиентов гостиницы и бани, желающих получить платные сексуальные услуги.

За такую услугу администратор получал по 250 гривен за каждого клиента с заработка каждой девушки.

«В ходе проведения санкционированного судом обыска правоохранители обнаружили и изъяли у мужчины деньги, полученные им за сводничество, мобильные телефоны, компьютерную технику, тетрадь с номерами телефонов проституток и другие доказательства противоправной деятельности», - говорится в сообщении.

В отношении женщины легкого поведения составили административный протокол по статье 181-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Занятие проституцией», санкция которой предусматривает наказание в виде предупреждения или наложения штрафа.

Сейчас следователи Ингульского отдела полиции проводят следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 302 Уголовного Кодекса Украины («Создание или содержание мест разврата и сводничество»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании в отношении администратора меры пресечения.

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