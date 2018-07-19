СБУ и полиция задержали советника главы Новоодесской РГА за вымогательство 130 тысяч гривен взятки

Фото - сайт «Новая Одесса.Инфо» В городе Новая Одесса 19 июля задержали за вымогательство взятки советника главы местной райгосадминистрации Владимира Казакуцу.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из источников в СБУ.

Операцию по задержанию проводили оперативники спецподразделения по борьбе с коррупцией управления СБУ в Николаевской области и следователи Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Казакуцу задержали в холле РГА при получении неправомерной выгоды в размере 130 тысяч гривен, которую он вымогал за выдачу разрешения одесской фирме, которая хотела демонтировать кабель «Укртелекома», расположенный на территории Новоодесского района.

Казакуца является штатным советником главы РГА Романа Сташука. Сейчас спецслужба проводит обыски в здании РГА, в частности, в кабинете Сташука.

В приемной самого Романа Сташука отказались связывать корреспондента «Преступности.НЕТ» с главой РГА, объяснив это тем, что Сташук занят и в ближайшее время не сможет комментировать. Телефон его заместителя Александра Гриценко находится вне зоны доступа.

Исходя из информации, опубликованной в декларации Казакузы, ранее он занимал должность начальник управления агропромышленного развития Новоодесской райгосадминистрации. До этого советник главы РГА работал в ЧАО "Новотех". Казакуца владеет земельным участком площадью в 91 тысячу метров квадратных в селе Новоингулка Новоодесского района, домом площадью 126 метров квардатных, а также внедорожником "HYNDAI".

В полиции Николаевской области сообщили, что в РГА продолжаются обыски, а также опубликовали фото взятки.

В полиции уточнили, что подозреваемый является председателем районной комиссии по контролю за рациональным использованием и охраной земель государственной и коммунальной собственности.

«Он требовал и получил 130 тысяч гривен от одного из обществ, которое занимается демонтажем кабеля связи на землях Новоодесского района, за беспрепятственное осуществление работ», - пояснили в полиции.

Сейчас проводятся обыски в помещении общественной организации «Новоодесская районная ассоциация агропроизводителей и перерабатывающих сельскохозяйственных предприятий». Начато уголовное производство по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины («Получение неправомерной выгоды»).

Напомним, что в декабре 2017 года Роман Сташук был назначен председателем Новоодесской РГА по приказу Президента Украины Петра Порошенко.

А в августе 2017 года Юрия Ипатенко, который был главой Новоодесского райсовета, оперативники СБУ задержали за вымогательство взятки размером в 45 тысяч гривен.

Также, в начале 2017 года был задержан житель города Новая Одесса, который вымогал 500 долларов США якобы для главы Новоодесской райгосадминистрации Евгения Вербина за покровительство при незаконной вырубке леса.