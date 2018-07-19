И похвалил, и раскритиковал: Глава «Энергоатома» прокомментировал обыски СБУ на ЮУАЭС

Юрий Недашковский Президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский возмутился, что СБУ длительный период знала о нарушении пожаробезопасности нового кабеля на Южно-Украинской АЭС, но сообщила об этом в «Энергоатом» для оперативного решения проблемы.

Об этом он заявил в комментарии «Преступности.НЕТ».

Как известно, 26 июня сотрудники УСБУ в Николаевской области и следователи ГУНП области провели обыски на территории Южно-Украинской АЭС в рамках уголовного производства по закупке кабеля противопожарной системы, который не соответствует требуемым стандартам и нормам, что могло привести к масштабной техногенной катастрофе.

По словам главы «Энергоатома», закупку контрольного кабеля на один из каналов систем безопасности для обслуживания щитовой постоянного тока проводил подрядчик, которые также должен был провести и замену этого кабеля. Через время СБУ получила информацию, что кабель не соответствует необходимым требованиям.

– На атомной электростанции, получив эту информацию, взяли образцы этого кабеля, отправила в экспертную организацию, которая провела соответствующие исследования и подтвердила, что по вопросам пожарной безопасности этот кабель не соответствует тем требованиям, что в документации. Была проведена замена этого кабеля, опробована система безопасности, и мы сейчас работаем на стопроцентной мощности, – сказал Недашковский.

При этом он возмутился, что сотрудники СБУ не сработали оперативно и почти через месяц после получения информации о нарушениях пришли с обыском на АЭС.

– В этой всей истории единственное, что меня смущает – Служба безопасности Украины получила 5 июня решение суда о проведении обысков, извлечении образцов кабеля и пришла на Южно-Украинскую станцию 26 июня. Распоряжение суда уже на тот момент утратило свое действие. Спрашивается, если они имели ту оперативную информацию до 5 июня, а это подтверждено судебным решением, то почему они держали все до 26-го. Сложилось впечатление, что Служба безопасности Украины сделала такую задержку, чтобы сорвать все важные мероприятия – пуск блока, заседание оперативного штаба, – высказался руководитель «Энергоатома».

- Если разделить этот вопрос на две части, то честь и хвала тем оперативным работникам СБУ, которые нашли, получили эту информацию, вскрыли факты возможной поставки контрафактных изделий на один из каналов системы безопасности, провели колоссальнейшую работу, довели это дело до логического решения суда и держали почти месяц это решение где-то под скатертью, не поделились информацией с «Энергоатомом», – добавил Недашковский.

По его словам, в «Энергоатоме» есть должностные лица, которые отвечают за подобные ситуации, и СБУ могла бы сообщить об этой информации, чтобы проблему на АЭС решили как можно быстрее.

– Станция бы получила возможность заранее сама проверить, не дожидаясь решения суда с обыском. Это тема будущих разбирательств. На этом этапе наша задача была поменять некондиционный кабель на кондиционный, обеспечить своевременный пуск блока. Он запустился, кстати, на четверо суток раньше, даже с учетом этой ситуации, – сказал Недашковский.

Также он сообщил, что на АЭС проверяет причастность должностных лиц к установке некачественно оборудования. При этом Недашковский добавил, что проверку проходят и исполнители работ на станции.

- Есть много вопросов, по которым мы ведем свое внутреннее расследование, – резюмировал глава НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский

Напомним, что 6 июля силовики повторно провели следственные мероприятия на Южно-Украинской АЭС. ЮАЭС после выявления факта закупки и использования некачественного кабеля провела испытания, которые показали, что кабель не соответствует требованиям и нормам. После этого руководством станции было принято решение направить претензию подрядчику, чтобы тот демонтировал некачественный кабель и поставил на станцию качественный, соответствующий требованиям кабель. При этом должностными лицами не была уведомлена СБУ и планируемых работах по демонтажу и замене кабеля.

Также тогда был задержан директор подрядной фирмы - ЧП «Калимера».