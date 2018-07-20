СБУ проверит, почему «Днепразот» оставил страну без хлора для очистки воды

Служба безопасности Украины начала проверку действий должностных лиц ПАО «Днепразот», которые привели к созданию дефицита жидкого хлора – основного реагента для очистки питьевой воды в Украине.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В спецслужбе напомнили, что с 15 июня администрация «Днепроазота» в нарушение договорных обязательств и без предварительного уведомления приостановила производство и отгрузку жидкого хлора водоснабжающим предприятиям Украины, чем сделала невозможным обеззараживание питьевой воды и создала угрозу возникновения массовых отравлений и распространения эпидемий.

Также указывается, что СБУ проверяет обоснованность увеличения в несколько раз стоимости реагента на пути от производителя к конечному потребителю.

«По результатам проверки следователями СБУ будет принято решение о квалификации по Уголовному кодексу Украины действий лиц, причастных к искусственному созданию предпосылок к возникновению чрезвычайной ситуации», – подытожили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что «Николаевводоканал» с 16 июля намеревались «снизить водоснабжение» своим абонентам из-за минимального запаса хлора для очистки воды.

В Ассоциации водоканалов Украины заявили, что хлор для очистки воды будут импортировать из Европы.

Позже замглавы Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи сообщил, что на «Николаевводоканале» запасы хлора смогут пополнить с 18 июля. После этого генеральный директор КП «Николаевводоканал» Борис Дуденко сообщил, что зарубежный хлор, который будет поставляться в Украину, в два раза дороже, чем тот, что поставлял «Днепразот», однако у предприятия эта разница в тарифе не заложена. В связи с этим обстоятельством, предприятию необходимо дополнительно 3 миллиона гривен на закупку хлора.

На сессии Николаевского горсовета 17 июля мэр Александр Сенкевич сообщил, что проблема с поставкой хлора решена, но более детальной информации не предоставил, сославшись на государственную тайну.

19 июля сообщалось, что запасов жидкого хлора у «Николаевводоканала» осталось до 20-22 июля, а объемы хлорирования питьевой воды снижены до минимального уровня и это повлекло увеличение колиформ, что является признаком чрезвычайной ситуации. В тот же день, несколько позже, по информации руководителя ГКП «Николаевводоканал» сообщалось, что 18 июля предприятие пополнило запасы жидкого хлора.