Следствие установило лицо вероятного убийцы Шеремета, но его нужно идентифицировать

Национальная полиция заявляет, что следствие установило лицо, причастное к убийству журналиста Павла Шеремета, и продолжает работу по его идентификации.

Об этом на брифинге в Одессе сказал первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, пишет «Левый берег».

Он подчеркнул, что дело расследуют сотрудники Главного следственного управления Нацполции, и оно находится на постоянном контроле министра внутренних дел Арсена Авакова и генерального прокурора Юрия Луценко.

«Многие критики говорят, что нет позитивных результатов, а я могу сказать как начальник криминальной полиции, что позитивные результаты есть... Сегодня я могу сказать, что установлено лицо (убийцы, ред.) Установлена не личность, а то, что это человек, которого можно идентифицировать... Это позволит нам установить личность этого лица, которое было до убийства и которое было на видео при непосредственном минировании», - заявил Аброськин.

Он отметил, что следователи изучили около 3 тысячи терабайт видеоматериала с места преступления.

Другие подробности первый замглавы Нацполции сообщить отказался, сославшись на тайну следствия.

Напомним, что журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва его автомобиля в центре Киева. Машина принадлежала руководителю интернет-издания «Украинская правда» Алене Притуле, однако ее самой в авто не было. Полиция квалифицировала взрыв авто с Шереметом как умышленное убийство.