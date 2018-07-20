В центре Николаева полицейский задержал вора, который украл из автомобиля кошелек и пытался сбежать

В Николаеве в пятницу, 20 июля, в районе перекрестка улицы Декабристов и проспекта Центрального сотрудник полиции задержал вора, который украл из припаркованного автомобиля кошелек.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

«Полицейский встретил своего знакомого, который был на автомобиле Toyota. Мужчины общались, стоя неподалеку машины будущего потерпевшего. В какой-то момент вернувшись, владелец транспортного средства увидел, что неизвестный закрыл двери заднего сиденья автомобиля и начал убегать. Не растерявшись, полицейский и его товарищ побежали за злоумышленником. Подполковник полиции догнал вора, который уже успел выбросить похищенный кошелек, и удерживал его до приезда следственно-оперативной группы Центрального отдела полиции», – отметили в ведомстве.

Также в полиции добавили, что задержал злоумышленника подполковник полиции - руководитель группы поддержки общественного порядка на воде ГУНП в Николаевской области Михаил Мощанец.

Вором оказался ранее судимый за имущественные преступления 41-летний гражданин Грузии. Правоохранители проверяют законность пребывания человека на территории Украины.

На данный момент полицейские задержали вора в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По согласованию с прокуратурой решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Следственным отделением Центрального отдела полиции начато уголовное производство по признакам части 2 статьи 185 Уголовного Кодекса Украины («Кража»), санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок от трех до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Сейчас полицейские проверяют причастность подозреваемого к подобным преступлениям совершенных на территории города.

Напомним, что ранее в Николаеве задержали подростка, подозреваемого в кражах из автомобилей.