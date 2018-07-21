На Николаевщине замглавы сельсовета отделался штрафом на 6 тысяч гривен больше, чем полученная им взятка

Заместитель председателя Воскресенского поселкового совета, которого задержали на взятке в 500 долларов США, пошел на сделку с прокурором и получил наказание в виде штрафа в 19 тысяч 550 гривен.

Об этом свидетельствует приговор Заводского районного суда Николаева.

Как известно, замглавы поссовета задержали на взятке 27 марта. Вышеуказанную сумму денег он требовал от гражданина за содействие в положительном решении вопроса о выделении земельного участка для строительства и обслуживания жилого дома.

Впервые пострадавший обратился в Воскресенский поселковый совет с просьбой о выделении земельного участка 15 марта. Уже через четыре дня замглавы поселкового совета предложил гражданину заплатить ему 500 долларов за то, чтобы он повлиял на главу совета и депутатов для положительного решение вопроса. 23 марта чиновник повторил свою просьбу.

27 марта замглавы поссовета получил 500 долларов (на тот день 13153 гривен по курсу НБУ) и в этот же момент его задержали. Его действия квалифицировали по части 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление влиянием»).

Позже погоревший на взятке подписал договор о признании виновности, которым стороны утвердили меру наказания в виде штрафа на сумму 19 тысяч 550 гривен.

В итоге суд удовлетворил этот договор и соответственно оговоренную меру наказания. Отметим, что в приговоре не указано, что чиновнику запретили занимать подобные должности на определенный срок.

На сайте Воскресенского поселкового совета указано, что заместителем председателя является Николай Крамаренко, который ранее был главой этого совета. Согласно его декларации, за 2017 год община Воскресенска заплатила ему из своего бюджета 113 тысяч 620 гривен заработной платы.

Напомним, СБУ и полиция задержали советника главы Новоодесской РГА за вымогательство 130 тысяч гривен взятки.