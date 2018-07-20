Опубликовано видео жестоких пыток в российской колонии: «10 минут в классе воспитательной работы» 18+

Юристы фонда «Общественный вердикт» обнародовали видео пыток заключенного Евгения Макарова в российской тюрьме – исправительной колонии №1 ФСИН по Ярославской области.

Об этом сообщает «Новая Газета».

Общественности показали десятиминутную видеозапись с портативного видеорегистратора, который, согласно закону, обязаны носить все сотрудники ФСИН. Ролик не всякий зритель сможет досмотреть до конца. На видео пытка, которой 29 июня 2017 года сотрудники ФКУ ИК-1 ФСИН по Ярославской области подвергли заключенного Евгения Макарова. Его фамилия несколько раз звучит в видеозаписи: сотрудники окликают его, когда он теряет сознание.

На видео просторная комната, в ней – стол, на котором лицом вниз распят человек. Руки его заломлены вверх – два человека удерживают их. В комнате еще не меньше десяти человек, на многих из них серая пятнистая камуфляжная форма. Они по очереди методично бьют распятого человека по голеням и пяткам резиновыми дубинками. Человек глухо кричит, воет, просит о пощаде. Время от времени на голову ему льют воду из ведра. Люди в камуфляжной одежде устают от своей работы, вытирают пот, снимают рубахи. «Смотри, у него нога отекает». — «Да у меня у самого уже руки затекли!».

Внимание, видео не рекомендовано смотреть лицам, не достигшим 18 лет, и людям со слабой психикой

В какой-то момент с истязаемого срывают одежду, стаскивают со стола, ставят на колени, бьют по лицу. Один из мучителей, в черной майке, начинает допрос:

- Зачем ты меня псиной рыжей называл, а?

Ролик обрывается ровно на десятой минуте, когда обнаженного человека снова укладывают на стол. Очевидно: пытка не закончена. Организация «Общественный вердикт» сообщает, что к пытке могут быть причастны 18 тюремщиков.

Макарова могли наказать за то, что он сдружился с политзаключенными Непомнящих и Вахаповым и благодаря им информация о том, что творится в колонии, стала просачиваться наружу.

Напомним, что житель Луганщины рассказал о своем похищении «ополченцами» в 2014 году и пытках ради выкупа.