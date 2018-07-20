Николаевская ОГА отменила тендер на строительство Пересадовского моста на 2 миллиона

Управление инфраструктуры Николаевской областной государственной администрации отменило торги на строительство мостового перехода в Пересадовку на 2 миллиона гривен.

Тендер опубликован на сайте публичных закупок Prozorro.

Управление инфраструктуры Николаевской ОГА заказало работы по разработке проектно-изыскательной документации по строительству мостового перехода через реку Ингул на автомобильной дороге общего пользования местного значения О151118 (Александровка-Николаев) - Пересадовка - (Днепр-Николаев).

На торги изначально подались восемь компаний. Одна из фирм – ООО «Союзтранспроект» на сегодняшний день занимается разработкой проектно-сметной документации на ремонт Южнобугского моста. Стоит отметить, что эта фирма предложила самую маленькую сумму – всего 998 тысяч гривен.

Также, на торги подалась ООО «Институт комплексного проектирования объектов строительства». Эта фирма в 2017 году проводила техническое обследование Южнобугского моста и объявила мост аварийным.

Однако позже тендер отменили и объяснили это тем, что в облгосадминистрации будут создавать государственное предприятие, которое полностью займется дорогами. Как объяснили в причинах отмены, госпредприятие создадут «для экономии средств местного дорожного фонда».

Напомним, в поселке Пересадовка под Николаевом 10 июня снова оказался подтопленным мост через Ингул.

После этого 3 июля через мост полностью перекрыли движение. Также сообщалось, что для ремонта понтонного моста требуется специальная техника. На время ее поиска откачка воды с понтона продолжается.