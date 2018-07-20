На Николаевщине задержали участника ДТП, в котором погибло пятеро белорусов

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя грузовика - участника ДТП на трассе на Николаевщине, произошедшего утром 20 июля.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Как известно, 20 июля на трассе «Киев-Одесса» в районе пгт Кривое Озеро произошло ДТП с участием рейсового микроавтобуса «Volkswagen» и грузового автомобиля, в результате которого погибли пять человек, 12 пострадали.

Правоохранителями в порядке статьи 208 Уголовного Процессуального Кодекса Украины задержан водитель грузового автомобиля, который, по предварительным данным, стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности, и который является участником данного ДТП.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области уточнили, что 42-летнего водителя задержали на территории Николаевской области. На данный момент он предоставляет объяснения по поводу того, почему он совершил остановку на проезжей части, и почему не принял всех необходимых мер безопасности во время аварийной остановки, как того требуют Правила дорожного движения.

Напомним, что все пострадавшие в ДТП автобуса на Николаевщине оказались белорусами – для родственников открыли «горячую линию».