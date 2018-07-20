Николаев – город дикий: в облсовете возмутились тем, что водители не пропускают пешеходов на переходе и обратились к патрульным

В Николаевском облсовете обговорили проблему пешеходов, которые вынуждены длительное время стоять на пешеходном переходе, потому что водители автомобилей не останавливаются.

Об этом шла речь в пятницу, 20 июля, в ходе совещания рабочей группы по вопросу создания программы «Безопасная Николаевщина», сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Проблему поднял исполняющий обязанности руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрей Максименко. По его словам, Николаев его удивил тем, что водители не пропускают пешеходов на переходе.

— Я сам киевлянин, был во многих городах, для меня Николаев – город дикий в плане пешеходов. У нас водители в Николаеве не пропускают пешеходов. Пешеходы стоят по 5, по 10 минут, почему так? – сказал Андрей Максименко.

Члены рабочей группы поддержали начальника САД, заявив, что это недопустимо. Заместитель главы Николаевского областного совета Андрей Кротов напомнил, как в 2011 году патрульные проводили рейды, стояли возле пешеходных переходов и штрафовали водителей, которые не пропускали людей. После этого Кротов предложил обратиться к сотрудникам патрульной полиции Николаевской области с этой проблемой и потребовать ее решение. Члены рабочей группы поддержали инициативу.

Напомним, в Харькове пьяный водитель сбил детскую коляску на пешеходном переходе, в результате ДТП погиб пятимесячный младенец, который был внутри нее.

Ранее сообщалось, что в Николаеве «Таврия» на пешеходном переходе сбила подростка – девочку госпитализировали.

Также, в Николаеве вечером в пятницу, 6 июля, на въезде в микрорайон Варваровка автомобиль «Mitsubishi Lancer» сбил женщину на пешеходном переходе.