Водоснабжающие предприятия получили письма от монополиста «ДнепрАзот»: Там готовы продавать хлор, но в два раза дороже

Монопольный производитель жидкого хлора, который используется для очистки воды, компания «ДнепрАзот» разослала водоснабжающим предприятиям письма о том, что готова поставлять свою продукцию на новых условиях.

Соответствующее письмо от 20 июля имеется в распоряжении редакции «Преступности.НЕТ».

В письме, подписанном замглавы правления – коммерческим директором Андреем Пустовойтом, «ДнепрАзот» сообщает, что предприятие сейчас пытается запустить производство реагента для очистки воды.

Водоканалы поставили перед фактом, что готовы продать жидкий хлор со складов фирмы «АХПС» и в их таре при цене 47 тысяч 208 гривен за одну тонну. При этом от водоснабжающих предприятий требуют полной предоплаты за продукцию.

– Водоканалы столкнулись с тем, что теперь вынуждены покупать хлор по тарифу, вдвое большему, чем он был ранее. Помимо этого, в письме, которое пришло из «ДнепрАзота» указана цена без доставки. Ранее стоимость доставки входила в общую цену за хлор. Каждая тонна хлора для предприятия – это дополнительные затраты в размере 1,5-2 тысяч гривен. Безусловно, это хорошо, что предприятие восстановило свою работу, так как водоканалам необходимо обеззараживать воду. Но что за собой повлечет такое увеличение тарифа, мы пока не знаем, – рассказал собеседник издания.

Напомним, ранее сообщалось, что «Николаевводоканал» с 16 июля намеревались «снизить водоснабжение» своим абонентам из-за минимального запаса хлора для очистки воды.

В Ассоциации водоканалов Украины заявили, что хлор для очистки воды будут импортировать из Европы.

Позже замглавы Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи сообщил, что на «Николаевводоканале» запасы хлора смогут пополнить с 18 июля.

После этого генеральный директор КП «Николаевводоканал» Борис Дуденко сообщил, что зарубежный хлор, который будет поставляться в Украину, в два раза дороже, чем тот, что поставлял «Днепразот», однако у предприятия эта разница в тарифе не заложена. В связи с этим обстоятельством, предприятию необходимо дополнительно 3 миллиона гривен на закупку хлора.

На сессии Николаевского горсовета 17 июля мэр Александр Сенкевич сообщил, что проблема с поставкой хлора решена, но более детальной информации не предоставил, сославшись на государственную тайну.

19 июля сообщалось, что запасов жидкого хлора у «Николаевводоканала» осталось до 20-22 июля, а объемы хлорирования питьевой воды снижены до минимального уровня и это повлекло увеличение колиформ, что является признаком чрезвычайной ситуации. В тот же день, несколько позже, по информации руководителя ГКП «Николаевводоканал» сообщалось, что 18 июля предприятие пополнило запасы жидкого хлора.

20 июля в СБУ сообщили о начале проверке действий должностных лиц ПАО «Днепразот», которые привели к созданию дефицита жидкого хлора – основного реагента для очистки питьевой воды в Украине.