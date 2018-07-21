Суд арестовал на время следствия николаевца, который пытался зарезать таксиста

В Николаеве 20 июля Корабельный районный суд избрал меру пресечения в виде ареста для 29-летнего местного жителя, который подозревается в попытке убийства таксиста.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Напомним, что в ночь на 17 июля таксист прибыл на вызов в одно из развлекательных заведений в Корабельном районе и взял двух пассажиров, которые попросили отвезти их на вокзал. Приехав на место назначения, один из мужчин вышел из автомобиля и ушел, а другой сообщил водителю, что у него нет средств, ему нужно доехать домой, где он рассчитается. Прибыв к указанному месту, пассажир сходил домой, вернулся и попросил отвезти его к воинской части на полуострове Аляуды, где его ждет знакомый.

Переехав мост на полуостров Аляуды, пассажир такси приставил нож к шее таксиста. Водитель пытался выхватить нож из рук преступника. Между мужчинами началась борьба, в ходе которой водитель был ранен в шею. В это время неподалеку на берегу реки рыбачили двое мужчин, которые увидели, что в салоне такси происходит драка, и сразу бросились на помощь. Рыбаки вытащили злоумышленника из машины и удерживали его до приезда полиции. Задержанному сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство.