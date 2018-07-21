Пострадавших в аварии на Николаевщине белорусов могли использовать в схеме по перегону машин, - СМИ

Подруга пострадавшей в аварии в Николаевской области пассажирки рассказала, что для ее знакомых это была бесплатная поездка на три дня. О «выгодном предложении», поступившем дочерям, говорит и мама пострадавших в аварии сестер из Гомеля.

Об этом сообщает сайт «Tut.by».

Девушка рассказала, что ее 19-летняя подруга Наталья (имя изменено) вместе с мужем поехала в Одессу на три дня. Их четырехмесячный малыш остался с бабушкой. По словам девушки, эта поездка была бесплатной.

- Это был тур на три дня. День туда ехать, день на море и день назад, - говорит собеседница. – Насколько я знаю, она после аварии сама связалась с родными, позвонила из больницы. Ее муж погиб, - рассказывает жительница Беларуси.

Трагедия произошла около 5 часов утра 20 июля на трассе Киев – Одесса возле поселка Кривое Озеро. Микроавтобус сообщением Одесса – Гомель врезался в грузовик, который стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности. По данным полиции, в ДТП погибло пятеро человек, 12 пассажиров направлены в медучреждение, три из них в тяжелом состоянии.

Знакомая Натальи рассказала, что в поездку группа должна была выехать во вторник. Но три человека от нее отказались. Тогда Наталья позвонила подруге и предложила поехать с ними.

- По-моему, она говорила: «Отдохнешь, и тебе 40 долларов дадут». Но я отказалась. Сейчас всплыло: там что-то связанное с перегоном машин. Но мне Наташа ничего про машины не говорила, - сказала девушка.

Возможно, речь идет об участии белорусов в серой схеме: при пересечении украинской границы нерезидентами Украины на них оформляется временный ввоз автомобилей из Европы. За это, по информации украинских СМИ, платят от 20 до 40 долларов за машину.

Как была организована поездка конкретно этой группы взрослых (детей в микроавтобусе не было) за границу, неизвестно. Как удалось узнать, она не была оформлена через турагентства: у водителя – частного перевозчика – были «свои клиенты», сообщили его знакомые.

У Галины Леонидовны в аварии пострадали две дочери. Старшая – 36-летняя Анна – в тяжелом состоянии в реанимации, младшая – 35-летняя Татьяна – в хирургии. Женщина рассказывает, что дочки собрались на отдых спонтанно – едва ли не за один день. Сказали, что «поступило выгодное предложение».

- Говорят: мама, нам на море не съездить, дорого – так хоть на пару дней отскочим. Посмотри, мол, детей. Я говорю: конечно, посмотрю. И в среду днем уехали, - рыдает женщина.

Галина Леонидовна уже звонила в больницу:

- Старшую перевели в реанимацию в Николаев, у нее переломы и нос сильно поврежден. Вторая дочка в более легком состоянии. Говорят, что можно забрать будет.

В Николаевскую область отвезти ее вызвался знакомый. Как стало известно, помощь в доставке пострадавших на родину окажут гомельские медики.