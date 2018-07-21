«Из-за проблем со здоровьем»: В Николаеве суд отпустил под личное обязательство советника главы Новоодесской РГА

В пятницу, 20 июля, судья Центрального районного суда избрала меру пресечения задержанному на взятке советнику главы Новоодесской районной государственной администрации Владимира Казакуце.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в военной прокуратуре Николаевского гарнизона Южного региона.

Как известно, в городе Новая Одесса 19 июля задержали за вымогательство взятки советника главы местной райгосадминистрации Владимира Казакуцу. Его задержали в холле РГА при получении неправомерной выгоды в размере 130 тысяч гривен, которую он вымогал за выдачу разрешения одесской фирме, которая хотела демонтировать кабель «Укртелекома», расположенный на территории Новоодесского района. Казакуца является штатным советником главы РГА Романа Сташука.

В ходе судебного заседания военная прокуратура ходатайствовала об избрании Казакуце меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 700 тысяч гривен. В свою очередь, сторона защиты посчитала арест строгой мерой пресечения, поскольку Казакуца имеет серьезные проблемы со здоровьем.

В итоге, судья Светлана Скрипченко отпустила советника главы Новоодейсской РГА на время досудебного расследования под личное обязательство из-за его плохого состояния здоровья.

Напомним, что в декабре 2017 года Роман Сташук был назначенпредседателем Новоодесской РГА по приказу Президента Украины Петра Порошенко.

А в августе 2017 года Юрия Ипатенко, который был главой Новоодесского райсовета, оперативники СБУ задержали за вымогательство взятки размером в 45 тысяч гривен.

Также, в начале 2017 года был задержан житель города Новая Одесса, который вымогал 500 долларов США якобы для главы Новоодесской райгосадминистрации Евгения Вербина за покровительство при незаконной вырубке леса.