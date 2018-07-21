В Коблево полиция задержала мужчину, который две недели обворовывал номера туристов

В курортной зоне Коблево на Николаевщине полиция задержала ранее судимого мужчину, который обворовывал номера туристов.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

«В течение двух недель 21-летний ранее судимый за аналогичные преступления житель Львовской области совершал кражи имущества граждан. Сейчас доказана причастность мужчины к совершению трех таких преступлений», – говорится в сообщении.

Сообщение о том, что в номерах на различных базах отдыха исчезают вещи граждан, начали поступать в Березанское отделения полиции с первых чисел июля. Неизвестный срезал москитные сетки с окон понравившегося номера, вытаскивал стекло, и таким образом проникал во временное жилье отдыхающих, когда те находились на пляже или обедали.

На днях полицейские получили информацию о том, что на одной из баз промышляет подозрительный мужчина. Для проверки информации полицейские отправились на территорию, указанную заявителями, где обнаружили молодого сразу после совершения кражи.

«21-летний злоумышленник признался, что еще раз влез в номер отдыхающих и украл мобильный телефон и 900 гривен, которые оставили граждане», – отметили в полиции.

В ходе следственных действий выяснилось, что злоумышленник воровал планшеты, мобильные телефоны и деньги. Потом он продавал украденное, а деньги тратил на аренду жилья и развлечения.

По согласованию с местной прокуратурой, полицейские сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Мужчине суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Николаевской области работники базы отдыха в Луговом с поличным задержали вора, который обкрадывал номера отдыхающих.