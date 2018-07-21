Двое николаевцев задержали ранее судимого выходца с Кавказа, который ограбил женщину

В Николаеве двое прохожих задержали ранее судимого за тяжкое преступление мужчину, который сорвал с женщины ювелирные украшения.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции ГУНП в Николаевской области.

Злоумышленник напал на 35-летнюю местную жительницу около двух часов ночи в районе пересечения улиц Озерной и Курортной – он сорвал с ее шеи золотую цепочку с двумя кулонами и начал убегать.

Свидетелями преступления стали двое прохожих мужчин. Не теряя времени, они начали догонять грабителя. Грабитель, пытаясь уйти от погони, спрятался в кустах в одном из дворов многоэтажек по улице Озерной. Но такая маскировка ему не помогло – граждане схватили правонарушителя и вызвали полицию.

За несколько минут вместе с полицейским на место задержания подоспела пострадавшая. Она подтвердила, что именно этот человек, которого удерживают граждане, несколько минут назад ограбил ее.

Полицейские изъяли награбленное и вернули законной владелице. Задержанный оказался 39-летним гражданином другого государства, ранее судимый за совершение на территории Одесской области уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение [...], повлекшее смерть потерпевшего»).

По согласованию с прокуратурой, задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 186 Уголовного кодекса Украины («Грабеж»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас следствие продолжается. Полиция устанавливает причастность грабителя к совершению аналогичных преступлений в Николаеве. Кроме того проверяется законность пребывания подозреваемого на территории Украины.

Напомним, в Николаеве бывший оперативник уголовного розыска задержал грабителя, напавшего на подростков.