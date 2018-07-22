В Украине с начала года выявили 190 фактов торговли людьми

В течение первого полугодия 2018 года полицейские выявили почти 190 преступлений в сфере торговли людьми. А выявленных фактов сутенерства стало на 75% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

По словам начальника Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Артема Крищенко, были разоблачены и задержаны 14 членов организованных преступных групп. Злоумышленникам объявлено 121 подозрение.

Полицейские установили 63 участников ОПГ. По всем фактам собраны доказательства, материалы уголовных производств находятся на рассмотрении в судах.

По результатам досудебного расследования установлены 156 лиц, которым предоставлен статус потерпевших в уголовных процессах. Среди них – 91 женщина, 49 мужчин, 9 несовершеннолетних и 7 малолетних детей.

Среди обнаруженных полицейскими правонарушений установлены пять фактов торговли детьми, в том числе попытка «аренды» малолетнего мальчика. Так, в Хмельницкой области оперативники выявили женщину, которая пыталась отдать своего четырехлетнего сына в долгосрочную аренду для занятия попрошайничеством.

Кроме того, органами Национальной полиции выявлены 365 уголовных правонарушений, связанных с сутенерством. Это на 75% больше количества подобных правонарушений, выявленных в прошлом году. Полицейскими установлены 116 лиц, совершивших эти преступления. Злоумышленникам сообщено о подозрении в 335 уголовных процессах.

Больше всего преступлений, связанных с сутенерством и сводничеством, выявлено в Киеве, Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях. В частности, в Одессе полицейские разоблачили иностранца - организатора международного канала торговли людьми. Правоохранители задержали злоумышленника в столичном аэропорту во время попытки переправить украинок в Испанию с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации.

Напомним, 3 мая задержали 31-летнюю жительницу Новой Одессы, которая вместе со своим сожителем подыскивала девушек с тяжелыми жизненными обстоятельствами для их отправки в Чехию и страны Азии для занятия проституцией.