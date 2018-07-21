Водителю фуры, с которой на Николаевщине столкнулся микроавтобус с белорусами, сообщили о подозрении – ему грозит тюремный срок до 12 лет

Следователи Кривоозерского отдела полиции по согласованию с прокуратурой вручили подозрение 42-летнему водителю грузового автомобиля, в ДТП с которым погибли и пострадали граждане Белоруси.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

«Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лица, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц». Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет», – говорится в сообщении.

Как известно, около 5 часов утра 20 июля на трассе Киев – Одесса возле поселка Кривое Озеро микроавтобус сообщением Одесса – Гомель врезался в грузовик, который стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности. По данным полиции, в ДТП погибло пятеро человек, 12 пассажиров были направлены в медучреждение, три из них в тяжелом состоянии. Все они являются гражданами Белоруси.

После ДТП водителя грузовика задержали и он предоставлял объяснения по поводу того, почему он совершил остановку на проезжей части, и почему не принял всех необходимых мер безопасности во время аварийной остановки, как того требуют Правила дорожного движения.