На Одесчине выявили канал поставки товаров с Приднестровья – к контрабандным схемам причастны пограничники

В Одесской области ликвидировали канал перемещения товаров из Приднестровья в Украину – к незаконной схеме причастны пограничники.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Госпогранслужбы Украины.

Сотрудники Управления внутренней и собственной безопасности «Юг» ГПСУ совместно с полицией и под процессуальным руководством военной прокуратуры в течение нескольких месяцев документировали противоправную деятельность на государственной границе, которая связанная с незаконной переправкой моторными лодками товаров подакцизной группы. Их перемещали через Кучурганский лиман с территории непризнанной ПМР в Украине. Мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ст. ст. 368, 369, 419 УК Украины.

На днях правоохранители совместно с пограничниками провели ряд следственных действий и обысков по адресам проживания фигурантов уголовного производства. Это - граждане Украины, жители пгт Лиманское, Раздельнянского района Одесской области.

«В результате обысков изъяты вещественные доказательства, в частности средства мобильной связи, с помощью которых поддерживалась скрытая связь при осуществлении уголовного преступления, устройства видеонаблюдения, сигнальные мины и незарегистрированное холодное оружие. Сейчас одному из организаторов противоправной группировки объявлено подозрение в совершении указанных преступлений», - добавили пограничники.

Также сотрудники внутренней и собственной безопасности разоблачили ряд должностных лиц среди военнослужащих отдела «Лиманское» Белгород-Днестровского пограничного отряда.

«Последние, действуя по предварительному сговору с контрабандистами и используя свое служебное положение, за неправомерную выгоду способствовали в осуществлении противоправной деятельности на границе, предоставляя информацию об охране границы и наличии пограничных нарядов», - отметили в ГПСУ.

Напомним, в Николаве на теплоходе под флагом Гонконга выявили контрабанду на 2,6 миллиона гривен: среди товаров была военная амуниция.