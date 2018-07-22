На военном параде ко Дню независимости покажут 200 единиц техники

В военном параде ко Дню независимости 24 августа, в отличие от прошлого года, снова будет принимать участие военная техника. Подготовка к параду уже началась.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

В этом году в параде войск будет представлено более 200 единиц военной техники.

"Все мероприятия по подготовке к параду происходят по графику и находятся на постоянном контроле. Все привлечены военнослужащие прилагают немало усилий, чтобы парад ко Дню Независимости Украины состоялся на достойном уровне", - отметил командующий Сухопутных войск ВСУ Сергей Попко.

Напомним, что на Николаевщине танкисты-десантники улучшали навыки по вождению бронетехники.