Экс-директора НСЗ, которого задержали на даче взятки прокурору, отдали под суд – дело начнут рассматривать уже осенью

Федор Петров В суд передели обвинительный акт в отношении экс-директора ГП «Николаевский судостроительный завод» (бывш. ГП «Судостроительный завод имени 61-го коммунара») Федора Петрова, который предлагал взятку прокурору.

Об этом свидетельствует определение Центрального районного суда Николаева.

Как известно, 25 марта в служебном помещении военной прокуратуры Николаевского региона оперативники СБУ в Николаевской области задержали за дачу взятки военному прокурору экс-директора ГП «Николаевский судостроительный завод» (бывш. ГП «Судостроительный завод имени 61-го коммунара») Федора Петрова. Петров за 60 тысяч гривен предлагал прокурору закрыть уголовное производство по факту растраты денежных средств на госпредприятии.

Согласно определению, суд принял для обвинительный акт по части 3 статьи 369 Уголовного к рассмотреннию 17 июля.

При этом судья назначил рассмотрение производства уже на средину сентября. Кроме того, обвиняемому изменили меру пресечения - вместо содержания по стражей он теперь должен находится под круглосуточным домашним арестом.

Напомним, что Федор Петров был уволен с должности директора завода имени 61-го коммунара 5 октября 2016 года. Нардеп Жолобецкий его обвинял в том, что Петров «вел завод к гибели». Ранее Федор Петров был замечен в финансовых махинациях - фирма, которую он возглавлял, не поставила оборудование для ГП «Зоря»-Машпроект» на сумму 4,08 миллиона гривен, а затем вывела деньги в австрийскую компанию Петрова. Кроме того, долги по зарплате перед рабочими 61-го завода по состоянию на 1 сентября 2016 года составили более 37 миллионов гривен.

Также отметим, что в феврале 2016 года глава государственного концерна «Укроборонпром» Роман Романов, когда ему сообщили о негативных тенденциях на заводе имени 61-го коммунара, не видел оснований для увольнения Федора Петрова с должности директора.

Как известно, после увольнения из НСЗ Федор Петров занял должность директора ГП «Харьковский завод транспортного оборудования».