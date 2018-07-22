«Направлялся в Крым»: На админгранице полуострова пограничники задержали внедорожник, который угнали в Киеве

В воскресение, 22 июля, на контрольном пункте въезда-выезда «Каланчак» был задержан автомобиль «Honda Pilot», который, согласно базе «Интерпол», был угнан в Киеве.

Об этом сообщает Херсонский пограничный отряд ГПСУ.

Автомобилем управлял киевлянин. Во время проверки документов пограничники установили, что в соответствии с базой данных «Интерпол» был угнан в этом году в Киеве и находится в международном розыске.

«По данному факту пограничники проинформировали Каланчакский отдел Национальной полиции и передали водителя вместе с автомобилем правоохранителям», – говорится в сообщении.