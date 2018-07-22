В Николаеве мужчина в пьяной ссоре зарезал свою сожительницу и вынес ее тело в подъезд

В Николаеве в воскресение, 22 июля, сотрудники полиции задержали мужчину, который в ходе пьяной ссоры убил свою сожительницу и вынес ее тело в подъезд, чтобы скрыть свою причастность к преступлению.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Сообщение о преступлении поступило около 05:00 от врачей бригады скорой медицинской помощи. Приехав на вызов в дом, расположенный по проспекте Мира, в подъезде они обнаружили женщину, которая не подавала признаков жизни. Врачи лишь констатировали смерть потерпевшей.

«На месте происшествия полицейские выяснили, что ночью 39-летняя потерпевшая вместе со своим сожителем вернулись домой. Будучи в нетрезвом состоянии, они устроили ссору, в ходе которой мужчина схватил нож и нанес несколько ударов женщине. После того, как она перестала подавать признаки жизни, злоумышленник, пытаясь избежать уголовной ответственности, вынес в подъезд дома и вызвал скорую, мол, такой нашел свою «любимую», – говорится в сообщении.

42-летний мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Следственным отделением Ингульского отдела полиции начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 УК Украины («Умышленное убийство»), санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

«Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжается следствие»,– говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Николаеве во время пьянки женщина зарезала сожителя и ушла к соседям.