В Греции двоих украинцев за перевозку «нелегалов» приговорили к 180 годам тюрьмы

Украинцам, осужденным в Греции за перевозку нелегальных мигрантов до 180 лет тюрьмы, могут уменьшить срок заключения.

Об этом заявил в комментарии «Украинской правде» заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Суд, который состоялся в пятницу, 20 июля, приговорил Сергея Шваюка и Петра Литвинчука к 180 годам тюремного заключения по обвинению в незаконной перевозке мигрантов.

По информации консула, который присутствовал на судебном заседании, адвокат готовит апелляцию на решение суда.

В свою очередь Кирилич подчеркнул, что верхней границей санкции за такое правонарушение является 25 лет.

- Цифры, выше, чем 25 - морально-пропагандистские или превентивные, - считает Кирилич.

По его словам, анализ приговора дает основания считать, что суд впервые за последние 3 года применил наименьший коэффициент - 6 лет за каждого перевезенного нелегального мигранта.

- Есть основания надеяться, что 6 лет за каждого будет уменьшено до 5-и, а это значит переквалификацию статьи на 1/5 или 1/3 срока общего отбытия срока наказания (т.н. «филакисы») и - освобождение, возможно, через непродолжительный промежуток времени, - отметил представитель МИД.

Напомним, в марте в Греции были задержаны 132 украинца. Их обвиняют в перевозке нелегальных мигрантов. Всего же на данный момент в стране под стражей находиться более 150 украинцев.