В Железном Порту николаевец стрелял в воздух и пьяным разъезжал по набережной

В селе Железный Порт сотрудники полиции задержали пьяного жителя города Николаева, который ездил по курорту на своем автомобиле, и при этом несколько раз выстрелил в воздух из газового пистолета.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Херсонской области.

О дебошире сотрудникам полиции, которые несли службу по охране общественного порядка на набережной курорта, около 03:30 сообщили очевидцы. Они рассказали полицейским, что слышали выстрелы. Патруль срочно отправился в указанном направлении.

«На месте происшествия продавец одного из магазинов рассказала, что неизвестный мужчина подъехал на легковом автомобиле, вышел из него, произвел несколько выстрелов в воздух, сел опять в автомобиль и уехал. При этом никто из граждан не пострадал», – говорится в сообщении.

Как сообщил начальник полицейской станции «Железный Порт» Николай Невядомский, полицейские обнаружили указанный автомобиль неподалеку. За рулем находился в нетрезвом состоянии 37-летний житель города Николаева, который приехал на отдых. В ходе проведения поверхностного осмотра у мужчины был обнаружен газовый пистолет, из которого он стрелял. Оружие официально зарегистрировано, но полицейские изъяли его на время проверки.

«Предварительная правовая квалификация события – ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Также, за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии в отношении правонарушителя был составлен административный протокол по ст.130 КУоАП.

Напомним, ранее в Черкасской области полиция задержала двух пьяных мужчин, которые устроили перестрелку в центре города.