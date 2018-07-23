В Николаеве патрульные задержали мужчин, подозреваемых в краже мобильных телефонов у детей

В субботу, 21 июля, в Николаеве сотрудники патрульной полиции задержали мужчин, которые предположительно ограбили детей.

Об это сообщает пресс-служба управления патрульной полиции Николаевской области.

Около 14 часов патрульные получили вызов, что на улице Крылова неизвестный мужчина отобрал у семилетнего мальчика мобильный телефон. Получив описание правонарушителя, полицейские начали отрабатывать прилегающую территорию. Через полчаса на улице Озерная инспекторы заметили мужчину, которому попадал под ориентировку. При поверхностной проверке в рюкзаке был обнаружен разыскиваемый мобильный телефон, а затем и ребенок узнал своего обидчика.

В тот же день, около половины 19 часов на улице Озерная неизвестный ограбил 10-летнего парня, отобрав с применением физической силы его мобильный телефон. После непродолжительных поисков возле одного из магазинов патрульные заметили мужчину, похожего по приметам, которые предоставил заявитель. Как и в предыдущем случае при поверхностной проверке инспекторы обнаружили у 36-летнего гражданина мобильный телефон, в котором потерпевший узнал свою собственность.

В обоих случаях патрульные задержали граждан, которые предположительно совершили преступление, и вызвали на место происшествия следственно-оперативная группу.

Напомним, что ранее в Николаеве мужчина сначала избил своего ребенка, а затем пытался отобрать телефон у девушки.