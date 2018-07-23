В Николаеве судье апелляционного суда по «делу 2 мая» заявили отвод – заседание снова перенесли из-за неявки всех обвиняемых

Судьи Оксана Куценко, Николай Миняйло и Наталья Чебанова-Губарева (фото - архив) Сторона защиты по «делу 2 мая» заявила отвод председателю коллегии Апелляционного суда в Николаевской области, при этом само рассмотрение отвода перенесли из-за неявки всех участников судебного процесса.

Об этом шла речь в ходе судебного заседания в понедельник, 23 июля.

Как известно, 18 сентября 2017 года горсуд Черноморска полностью оправдал группу из 20 антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы. Как известно, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы. В начале ноября этого года появилась информация, что апелляцию на решение суда по «делу 2 мая» рассмотрят в Николаеве.

В суд поступило письменное заявление от адвоката Каркищенко об отводе председателя судебной коллегии Николая Миняйло.

Судья поинтересовался в защитника, считает ли он возможным приступить к рассмотрению его жалобы. На это адвокат ответил, что рассматривать жалобу нужно при присутствии всех участников судебного разбирательства.

В итоге судебная коллегия в составе Николая Миняйло, Оксаны Куценко и Натальи Чебановой-Губаревой приняла решение перенести заседание на 6 августа.

Напомним, что 23 февраля Апелляционый суд Николаевской области начал заседание по апелляции на приговор по «делу 2 мая», но его перенесли из-за неявки участников. Такая же ситуация повторилась и 11 июня.