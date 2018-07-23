Суд отправил под домашний арест участника ДТП на Николаевщине, в котором погибли пятеро белорусов

В понедельник, 23 июля, следственный судья Кривоозерского районного суда Николаевской области избрал меру пресечения водителю грузовика, участника ДТП, в котором погибли пятеро граждан Беларуси.

Об этом сообщает Первомайская местная прокуратура.

42-летнему водителю грузовика избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В то же время на подозреваемого возложен ряд обязанностей, в частности, прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по первому требованию в определенное время, сдать на хранение следователю свой паспорт для выезда за границу, воздерживаться от общения с потерпевшими и свидетелями в данном уголовном производстве.

При этом, как сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Николаевской области, судья отправил его под ночной домашний арест – с 21:00 до 7:00. В свою очередь, сторона обвинения ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как известно, около 5 часов утра 20 июля на трассе Киев – Одесса возле поселка Кривое Озеро микроавтобус сообщением Одесса – Гомель врезался в грузовик, который стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности. По данным полиции, в ДТП погибло пятеро человек, 12 пассажиров были направлены в медучреждение, три из них в тяжелом состоянии.

Напомним, что все пострадавшие в ДТП автобуса на Николаевщине оказались белорусами – для родственников открыли «горячую линию».

Также ранее сообщалось, что 42-летнего водителя грузовика задержали на территории Николаевской области.