На Николаевщине «ВАЗ» врезался в дерево - пострадали трое взрослых и ребенок

В субботу, 21 июля, в Первомайске водитель автомобиля, предварительно, не справился с управлением и врезался в дерево.

Об этом сообщает Первомайский отдел ГУ НП в Николаевской области.

Около 15:40 43-летний водитель легкового автомобиля «ВАЗ-21011», двигаясь по проезжей части дороги по улице Киевская, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил столкновение с древом.

Вследствие автоаварии четверо пассажирок легковушки возрастом 23, 33, 52 лет и пятилетняя девочка с телесными повреждениями разной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение, где им оказали неотложную помощь. Водитель автомобиля не травмировался.

В тот же день около часа ночи сегодня 53-летний водитель мопеда «Yamaha», двигаясь по улице Готвальда, по предварительным данным, не справившись с управлением, наехал на каменный бордюр, после чего потерял управление транспортным средством и упал с него.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мопеда получил травмы и был доставлен в больницу.

По указанным фактам открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, назначено проведение соответствующих экспертиз. Следствие продолжается.

Напомним, что ранее на трассе между Николаевом и Одессой автомобиль врезался в дерево – пять человек погибли, еще трое получили травмы.