В Николаеве вооруженный грабитель напал на пункт кредитования и отобрал тысячу гривен – его разыскивает полиция

В понедельник, 23 июля, в Николаеве вооруженный злоумышленник напал на пункт кредитования, расположенный на проспекте Богоявленском.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Около 16:15 неизвестный в балаклаве зашел в помещение финансового учреждения и, угрожая сотруднице применить оружие, украл тысячу гривен, после чего скрылся.

На место прибыли патрульные полицейские. Получив приметы внешности злоумышленника, правоохранители отправились на его поиски.

«Известно, что нападавший был одет в джинсы, солнцезащитные очки, черную кепку, футболку белую с серым и направился в сторону междугородного автовокзала. Имел при себе пакет», – отметили в полиции.

Просьба ко всем, кто может помочь любой информацией о личности или местонахождении преступника, сообщить ее телефону 102.

Ранее сообщалось, что полиция разыскивала налетчика, который был вооружен. В первом случае ему не удалось ограбить ювелирный магазин – он испугался зашедшего в лавку покупателя. Во втором случае, через полчаса после неудачной попытки он ограбил отдел кредитования, забрав три тысячи гривен.

Позже сотрудники полиции его задержали. Выяснилось, что злоумышленник приехал из РФ и искал деньги на обратный билет.