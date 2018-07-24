В Очакове полиция разыскивает угнанный «BMW»

В Очакове ночью 22 июля неизвестный угнал синий автомобиль «BMW-320» с номерами JHR 239.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Автомобиль угнали в период времени с 2:00 до 4:00 часов от кафе-бара «Аванта» по улице К. Хетагурова.

По данному факту начато уголовное производство, полиция просит граждана, которые владеют информацией о местонахождении машины и лиц, причастных к преступлению, обратиться в Очаковский отдел полиции по адресу: Очаков, улица Зинченко, 90 или телефонам (05154) 2-26-66, 102.

Напомним, что ранее в Николаеве полицейские задержали херсонца, разыскиваемого за угон автомобиля.