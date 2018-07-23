Житель Южноукраинска во время драки ранил ножом двух парней – за жизнь одного из них пришлось бороться медикам

В Южноукраинске полиция задержала 20-летнего парня, который во время драки возле одного из развлекательных заведений ранил ножом двух местных жителей возрастом 24 и 19 лет.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.

Драка случилась 22 июля около 6:00 утра. Между молодыми мужчинами, которые отдыхали в разных компаниях в заведении, возникла ссора, которая переросла в драку. Во время конфликта один из дебоширов ножом ударил двух парней – одного в область шеи и бедра, а другого – в плечо. После чего, бросив нож, он скрылся с места происшествия.

Пострадавших доставили в реанимационное отделение местной больницы, где благодаря своевременно оказанной медицинской помощи старшему из них удалось спасти жизнь. Жизни младшего ничего не угрожает.

Преступление расследуют как покушение на убийство и умышленное легкое телесное повреждение. Задержанному грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства совершенных преступлений.

Напомним, что суд арестовал на время следствия николаевца, который пытался зарезать таксиста.