В Николаеве осудили юную парочку, едва не убившую таксиста – парню дали 9,5 лет, а его подруга, душившая жертву удавкой, вышла на свободу

Фото со следственного эксперимента В Николаеве суд признал виновными юную пару в нападении на таксиста. Парню, который бросался на водителя с ножом за покушение на убийство дали 9 лет и 6 месяцев лишения свободы, а его подельницу, которая душила жертву удавкой, отпустили, поскольку она уже «пересидела» по «закону Савченко» назначенное ей наказание.

Об этом свидетельствуют соответствующие приговоры Центрального районного суда Николаева.

Как известно, 22 февраля 2017 года полиция задержала 22-летнего парня, а несколькими днями до этого в Одессе была задержана 19-летняя соучастница преступления. Они напали на николаевского таксиста 5 февраля прошлого года и пытались завладеть его «Hyundai Sonata».

«Отношения у молодых людей не складывались, поэтому парень и знакомая решили объединиться «в поисках лучшей судьбы» в другом городе. Девушка предложила парню совершить преступление – отобрать у таксиста автомобиль. По утверждению парня, именно она спланировала все до мелочей, а он до последнего колебался и поддался на уговоры спутницы», – сообщали тогда в полиции.

Согласно материалам, парочка села в такси возле ночного клуба на улице Садовой и попросили отвезти в Варваровку. Парень сел сбоку водителя, а его спутница – позади таксиста. Молодой человек сказал, что не знает точного адреса, но сможет показать таксисту путь, куда именно ехать. На улице Ключевой он направил таксиста в малоосвещенное место, а когда тот остановил автомобиль, то выкрикнул «давай». В этот момент девушка накинула на горло жертвы удавку и начала тянуть к себе.

При этом удавка не попала на горло, а застряла на подбородке водителя. Владелец «Hyundai» начал сопротивляться, но его за руки начал хватать молодой человек, который также выдернул из замка зажигания ключ.

Через время парень достал нож и потребовал от таксиста отдать имущество и машину, после чего его отпустят. Когда девушка увидела нож, то отпустила удавку. Водитель сначала потребовал от юноши бросить нож. Тот в ответ замахнулся в область живота, но водителю удалось несколько отвести удар в сторону руля. От удара об панель лезвие ножа погнулось, а водитель выбежал из салона автомобиля. Вслед за ним выбежал нападавший и повалил жертву на землю. Когда же девушка также вышла из салона и начала убегать, то парень бросил таксиста и побежал за ней вслед.

Стоит отметить, что действия обвиняемых квалифицировали по-разному. Парня обвиняли в преступлениях, предусмотренных частью 3 статьи 15 - части 3 статьи 289 Уголовного Кодекса Украины («Незаконченное покушение на незаконное завладение транспортным средством, совершенное по предварительному сговору группой лиц, с применением насилия, опасного для жизни потерпевшего»),частью 3 статьи 15 - пунктами 6, 12 части 2 статьи 115 («Незаконченное покушение на убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, совершенное по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений»). Действия девушки расценили за частью 1 статьи 125 УК («Умышленное легкое телесное повреждение») и за частью 1 статьи 129 («Угроза убийством, если имелись реальные основания опасаться осуществления этой угрозы»).

«Суд: Чего отпустила[проволку]? Обвиняемая: Испугалась. Суд: Чего испугалась? Обвиняемая: Ну, начали просто так развиваться эти все действия... Как-то не по себе в этот момент стало. И вообще поняла, что этого в принципе делать не надо было»

В итоге суд признал обвиняемых виновными в инкриминируемых преступлениях.

Девушке назначили наказание в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы. При этом ей засчитали срок отбывания в следственном изоляторе и часть из него по принципу «день за два». Таким образом она отбыла наказание в 3 года и 5 месяцев – ее отпустили на свободу в здании суда.

Парню за его преступление назначили в размере 9 лет 6 месяцев лишения свободы. При этом ему также срок в СИЗО уже засчитали как 3 года и 5 месяцев отбытого наказания.

Напомним, на Николаевщине двух парней, ударивших таксиста ножом в шею ради автомобиля, отправили в тюрьму на 12 и 13 лет.