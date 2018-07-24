Потерпевший в деле о взятке экс-губернатора Николаевщины снова не пришел на суд, а прокуратура хочет отказаться от оставшихся свидетелей

В Николаеве во вторник, 24 июля, суд снова не смог допросить потерпевшего по «делу Романчука» директора «ЕЛК-Буд» Максима Гламаздина, а прокуратура подумывает отказаться от оставшихся свидетелей из-за невозможности их доставки на заседания.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В начале судебного заседания судья Светлана Скрипченко сообщила о заявлении от потерпевшего Максима Гламаздина, в котором тот уведомил, что не может появиться в суд для дачи показаний, поскольку находится в командировке в Киеве.

Военный прокурор Юрий Папуша пояснил, что других оставшихся свидетелей со стороны нет и их сложно вызвать для допроса в суде.

Судья предупредила, что если прокуратура не сможет обеспечить явку своих свидетелей, то суд будет вынужден начать изучать доказательства стороны защиты, а также допрос их свидетелей, которых также достаточно много.

Прокурор в свою очередь попросил перенести заседание и все же допросить Гламаздина, показания которые важные для обвинения. Если же остальных свидетелей не удастся допросить, то прокурор не против перейти к следующему этапу судебных разбирательств.

Николай Романчук и его адвокат Сергей Маркин Прокурор военной прокуратуры Юрий Папуша

В итоге коллегия судей в составе Светланы Скрипченко, Владимира Алейникова и Александра Чулупу перенесла заседание, которое начнется уже в сентябре.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 3 июня 2016 года в Николаеве в ходе спецоперации СБУ и военной прокуратуры за вымогательство взятки в особо крупном размере, а именно 90 тысяч долларов США, были задержаны заместитель главы Николаевской ОГА Герой Украины Николай Романчук и глава Еланецкой районной государственной администрации Олег Зайзбург. Советнику главы Николаевского областного совета Геннадию Левченко в этот день удалось сбежать. Виктория Москаленко называла Левченко креатурой Михаила Соколова.

Примечательно, что еще одним из фигурантов вышеуказанного дела был и экс-первый заместитель главы Николаевского областного совета Михаил Соколов, фамилия которого, несмотря на то, что у него были проведены обыски, по непонятным причинам, исчезла из материалов уголовного производства. Кроме того, некоторые депутаты прямо указывали, что этот вопрос лоббировали среди депутатского корпуса Соколов и Левченко. Также добавим, что в суде были обнародованы телефонные разговоры Михаила Соколова с коллегой, в которых он заявил, что Максима Гламаздина на него вывел тогдашний председатель Николаевской облгосадминистрации Вадим Мериков.