Николаевская рыбоохрана изъяла у бизнесмена 1200 устриц из-за отсутствия оригиналов документов, но «оперативно вмешался» Генпрокурор

Фото с Facebook-страницы "Устрицы Скифии" Управление государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области изъяло у компании «Устрицы Скифии» 1200 устриц из-за того, что вместо оригиналов документов у предпринимателя были их копии.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказал начальник управления Евгений Мечников.

По его словам, после того, как на горячую линию поступил звонок о том, что компания занимается реализацией устриц без соответствующих документов, инспекторы выехали на место.

– При выезде на месте там не оказалось документа, удостоверяющего происхождение и ветеринарного свидетельства на эту партию товара, – сказал он.

В результате из-за наличия только копий, а не оригиналов документов был оформлен административный протокол по статье 88-1 КУпАП («Нарушение порядка приобретения или сбыта объектов животного или растительного мира, правил содержания диких животных в неволе или в полувольных условиях»). Устрицы в количестве 1200 штук переданы на хранение до решения суда в управление Государственной фискальной службы в Николаевской области.

Как отметил в комментарии «Преступности.НЕТ» владелец устричной фермы Андрей Пигулевский, на месте действительно не было оригиналов документов. По его словам, они были переданы на следующий день.

Также Пигулевский добавил, что, по его мнению, до решения суда устрицы скорее всего испортятся, однако никаких претензий к правоохранительным органам он не имеет.

– Устрицы до сих пор находятся в фискальной службе. Мы ждем решения суда. От них до этого моменты уже ничего не останется. Посмотрим, что скажет суд, но какого-то желания «забирать» у государства 36 тысяч гривен (в случае, если суд признает необоснованным изъятие устриц, – прим.) – нет, – заявил Пигулевский.

Примечательно, что когда информация об изъятии устриц появилась в СМИ, в сети Facebook за предпринимателя вступился народный депутат Украины Борис Козырь, который заявил, что берет ситуацию под свой контроль.

«Наша задача - помогать и способствовать подобным проектам, а не создавать искусственные поводы для давления на предпринимателей!!!» - написал Козырь.

Также слова поддержки предпринимателю высказал и директор ООО «НТРЗ» Вячеслав Симченко.

Кроме того в ситуацию вмешался и Генпрокурор Украины Юрий Луценко. Он в комментариях к посту николаевского журналиста Андрея Лохматова в Facebook призвал владельцев фермы обратиться к нему.

Стоит отметить, что позже на своей странице в Facebook Пигулевский поблагодарил за «быстрые и точные действия» Николаевскую облгосадминистрацию, а также Генпрокурора Украины Юрия Луценко - за «очень оперативную реакцию».

Ранее сообщалось о том, как сразу после обысков в частной винодельне на Николаевщине первый заместитель главы Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан у себя на странице в соцсети Facebook отрапортовал об изъятии более тысячи литров «фальсифицированного белого и красного вина». При этом народный депутат Украины Андрей Вадатурский считает, что конфликт, связанный с обысками в частной винодельне депутата Новодесского городского совета Андрея Анкосси, вскоре будет исчерпан.

Сам Анкосси считает, что предъявленные ему обвинения такими, которые не соответствуют действительности, и намерен отстаивать свои права в судебном порядке.

Также ранее сообщалось, что подчиненные Луценко вместе с полицейскимспецназом проводили выемку документов на «Ника-Тере» – портовики заявили, что это незаконно. Ранее было опубликовано видео, как в порту «Ника-Тера» спецназ полиции ломает ворота.

В итоге все эти действия так ничем и не закончились, а изъятые документы и продукция были возвращены их владельцам.