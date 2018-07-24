На Николаевщине оштрафовали директора госпредприятия, который отдал подряд своему сыну

Николаевский районный суд 11 июля оштрафовал директора государственного предприятия «Племрепродуктор «Степовое», который отдал подряд по сбору урожая своему сыну-предпринимателю.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Суд признал директора виновным в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, по части 1 статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Глава предприятия в 2016 году заключил соглашение о предоставлении платных услуг по выполнению работ по сбору урожая со своим родным сыном – предпринимателем. При этом согласно требованиям законодательства, о реальном конфликте интересов директор предприятия своему непосредственному руководству не сообщил.

Прокуратура готовит представление о проведении служебного расследования, по факту хищения имущества ГП «Племрепродуктор «Степовое» продолжается расследование уголовного производства, открытого по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой»).