На Николаевщине во двор депутата Снигиревского горсовета неизвестные кинули гранату

В городе Снигиревка неизвестные ночью 24 июля бросили гранату РГД-5 к порогу дома, в котором проживает депутат местного городского совета от партии «Наш край» Вадим Журавель.

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«От взрыва вылетели окна, а также посекло двери. На момент взрыва в доме были супруга Вадима Ивановича, сам депутат, его 10-летний сын и 5-летний внук. Граната взорвалась под окнами комнаты, в которой живет мать депутата, которой по стечению обстоятельств просто не оказалось дома. По словам Вадима Журавля, если бы он маму накануне произошедшего не отвез в реанимацию, то все могло бы закончиться трагедией», - сообщили в пресс-службе.

«Наш край» требует от правоохранительных органов оперативного расследования случившегося – инцидент называют покушением на жизнь депутата Вадима Журавля.

- «Наш край» требует от правоохранительных органов, Службы безопасности Украины немедленного расследования этого преступного действия. Искренне надеемся на оперативное реагирование и наказание лиц, которые подвергли опасности жизни Вадима Журавля и его семьи. «Наш край» берет под личный контроль ход расследования этого дела. Усматриваем в произошедшем ни что иное, как политическое давление на депутата Снигиревского городского совета от партии «Наш край» и политическую силу в целом, - говорит глава Николаевской областной организации «Нашего края» Юрий Кормышкин.

Напомним, что ранее в Березнеговатом также бросили гранату во двор жилого дома.