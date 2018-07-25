На Николаевщине подозреваемые в краже сначала пытались побить полицейских, а потом сбежали

В Арбузинском районе Николаевщины полиция задержала двух ранее судимых местных жителей возрастом 24 и 27 лет, которые подозреваются в краже.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В полицию сообщили, что двое злоумышленников проникли на территорию частного домовладения в селе Константиновка и забрали металлические изделия. Мужчина его жена увидела, как воры взяли металлическую трубу и несколько прутьев и спешно покинули место преступления.

В течение нескольких часов после получения вызова полицейские установили личности подозреваемых и их местонахождение. Выяснилось, что преступления они продали отобранное за 135 гривен и потратили деньги на спиртное.

«Находясь в состоянии опьянения, мужчины оказали сопротивление полицейским, хватая за одежду и выражаясь в их адрес бранью, угрожали физической расправой и пытались убежать. Однако их задержали и доставили в отделение полиции», - отмечено в сообщении.

Подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Сейчас их проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории района.

Напомним, что ранее в Николаеве мужчина с ножом приставал к прохожим, а когда его задержали – симулировал приступ.