Суд арестовал подозреваемого в убийстве николаевца, которого застали на месте преступления врачи «скорой»

В Николаеве суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 38-летнему мужчине, который подозревается в убийстве своей сожительницы.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Преступление случилось ночью 22 июля в съемной квартире в Ингульском районе. Около 4:30 мужчина поссорился с сожительницей. Из-за обилия выпитого алкоголя он не мог остановиться и нанес женщине множественные ножевые ранения.

«В дальнейшем, пытаясь исказить обстоятельства преступления и ввести полицию в заблуждение, он оставил почти бездыханное тело на лестнице между этажами, где и был застигнут сотрудниками скорой медицинской помощи, приехавшими на его же вызов», - отметили в полиции.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Подозреваемый имеет две непогашенные судимости за совершение грабежей.