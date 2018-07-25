Неизвестные обокрали квартиру в Николаеве – владельцы жилья просят помощи в поиске свидетелей

Так выглядит украденный велосипед В Николаеве в ночь на 22 июля неизвестные обокрали квартиру в районе старого железнодорожного вокзала.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили владельцы жилья.

- Нас не было дома одну ночь, зашли воры, вскрыли замок, вынесли технику, золото, украшения, деньги, велосипед. Воров никто не видел и не слышал, на ближайших камерах ничего нет. Отпечатков нет, полиция сказала, что нет никаких улик, - рассказывают николаевцы.

Сейчас они ищут свидетелей, которые видели людей с оранжевой женской дорожной сумкой и черным велосипедом в ночь с 21 на 22 июля в районе старого вокзала. Контактный телефон 0977396249 (Александр).

Напомним, что ранее в Николаеве патрульные задержали мужчин, подозреваемых в краже мобильных телефонов у детей.