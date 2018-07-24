В Николаеве полицейские задержали налетчика на финучреждение – он совершил разбойное нападение во второй раз за сутки

Во вторник, 24 июля, в Николаеве полицейские роты тактико-оперативного реагирования задержали молодого человека, который совершил два разбойных нападения на пункты выдачи кредитов.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Первый случай произошел 23 июля. Вооруженный злоумышленник напал на пункт кредитования, расположенный на проспекте Богоявленском около 16:15.

«Сегодня после второго налета на финансовое учреждение на проспекте Богоявленском в Ингульском районе Николаева, во время которого молодой человек с угрозой применения пистолета забрал из кассы учреждения 20 тысяч гривен, его задержали полицейские роты тактико-оперативного реагирования. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, мужчина задержан и доставлен в Ингульский отдел полиции», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по описанию приметы злоумышленника со вчерашнего нападения совпадают с приметами задержанного. Проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений. Ведется следствие.

«Действия злоумышленника подпадают под признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»), что наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества», – говорится в сообщении.

Как сообщает интернет-издание «Новости-N», нападение произошло около 20.00.

«В этот момент в кредитном учреждении находилась только одна девушка-кассир. В помещение зашел неизвестный в маске, угрожая кассирше пистолетом он забрал деньги в сумме 20 тысяч гривен и скрылся. Девушка не растерялась, и после того, как он ушел, нажала тревожную кнопку. Через три минуты на место прибыл автомобиль охранной фирмы, а вслед за ними и полиция. Преступника удалось задержать по горячим следам возле дома по улице Пограничной, 234», - говорится в сообщении издания.

Ранее сообщалось, что полиция разыскивала налетчика, который был вооружен. В первом случае ему не удалось ограбить ювелирный магазин – он испугался зашедшего в лавку покупателя. Во втором случае, через полчаса после неудачной попытки он ограбил отдел кредитования, забрав три тысячи гривен.

Позже сотрудники полиции его задержали. Выяснилось, что злоумышленник приехал из РФ и искал деньги на обратный билет.

Также стоит напомнить, что суд приговорил к трем годам условно мужчину за то, что он с пистолетом пытался ограбить финансовое учреждение по выдаче кредитов в Первомайске.