Убийство бизнесмена в Ровно оказалось инсценировкой

Фото с места инсценировки убийства Полиция Ровенской области заявила о предотвращении заказного убийства бизнесмена в Ровно при помощи инсценировки преступления.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции области.

Как известно, 17 июля сообщалось, как около днем на улице Небесной Сотни застрелили 42-летнего бизнесмена. Тело человека с огнестрельным ранением обнаружили между автомобилями на парковке.

«По имеющейся оперативной информации мы знали, что в городе находится два человека, которые готовятся к совершению преступления. К моменту задержания нам не было известно, кого именно они хотят убить», - рассказал исполняющий обязанности начальника ГУНП области Сергей Волков.

Утром 17 июля правоохранители задержали двух киевлян 47 и 49-ти лет, ранее судимых за убийства. В автомобиле «Opel», на котором они передвигались, обнаружили гранату и пистолет с глушителем. Целью преступников должен был стать 42-летний ранее судимый местный бизнесмен.

«Инсценировка убийства позволила задокументировать преступную деятельность организованной группы. Она действовала на территории нашей области и влияла на определенные процессы. Кроме того, удалось отследить связи заказчика и «погибшего», что является весомой информации для наших сотрудников», - отметил Волков.

Полицейские также установили, что на счету организованной группы - поджог информационного агентства журналистских расследований «Четвертая власть».

Полицейские выяснили, что организатором преступления был местный криминальный авторитет, который покинул пределы Украины 13 июля.

«После установления его места нахождения и доведение в суде его вины он будет нести уголовную ответственность», - заявил заместитель прокурора Ровенской области Остап Сидор.

Также во время обыска у одного из подозреваемых было изъято самодельное взрывное предмет, запал к гранате, пистолет и патроны. У другого - в доме в Киеве - обнаружили 11 гранат, 12 запалов к ним и патроны.

Исполнителям сообщили о подозрении в подготовке к умышленному убийству. Ровенский городской суд отправил их под стражу без права внесения залога.

Напомним, в Харьковской области разоблачили и предупредили «заказное» убийство (из корыстных побуждений) директора одного из коммунальных предприятий.

Также сообщалось, что 29 мая Бабченко застрелили возле его квартиры и он якобы умер в карете скорой помощи. 30 мая глава СБУ на брифинге рассказал, что убийство Бабченко оказалось инсценировкой и Аркадий Бабченко выступил в эфире центральных телеканалов.

Также сообщалось, что покушение на Бабченко организовали российские спецслужбы. СБУ задержалаорганизатора покушения на Бабченко, завербованного российскими спецслужбами.

Позже, спецслужбы в рамках расследования «убийства» Бабченко задержали еще одного киллера. А также Бабченко обнародовал документ, который он назвал ориентировкой ФСБ на свое убийство.