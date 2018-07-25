В Березанке группа разбойников ворвалась в дом, связала его хозяев и забрала деньги

В поселке Березанка на Николаевщине в ночь на 24 июля группа из пяти-шести человек в балаклавах и черной одежде проникла в частный дом 65-летнего мужчины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Преступление случилось около 3:00. В доме находились хозяин, его 37-летний сын и домработница. Жильцов дома преступники избили и связали, после чего начали рыскать по комнатам в поисках денег и ценностей. Забрав деньги и ювелирные изделия, нападавшие скрылись.

Сейчас их разыскивает полиция. Следователи расследуют обстоятельства разбойного нападения, а оперативные сотрудники принимают меры для установления и задержания преступников.

Напомним, что 13 июля такое же преступление случилось в Баштанском районе, где грабители связали фермера и отобрали у него сейф. Также до сих пор не раскрыто убийство экс-депутата Николаевского облсовета Виктора Губанова - в 2016 году разбойники его пытали и убили.